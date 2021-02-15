طبيب الأهلي يحسم موقف طاهر محمد طاهر من لقاء المريخ

تحدث أحمد أبو عبيلة طبيب النادي الأهلي عن موقف اللاعب طاهر محمد طاهر لاعب المارد الأحمر عن إصابة اللاعب وموعد عودته.

وقال أحمد أبوعبلة في تصريحات لفضائية " أون تايم سبورتس: "مصطلح مستشفى الأهلي يزعجني ولا ندخر جهدا في التعامل مع الإصابات". وتابع: "تعاقب المباريات وضغطها سبب كثرة الإصابات بين لاعبي الأهلي واستاد التتش ليس العامل الرئيسي في إصابات اللاعبين كما يعتقد البعض". وواصل: طاهر محمد طاهر سيكون جاهزا خلال أسبوع وعلى معلول تعرض لشد في العضلة الخلفية خلال مواجهة بايرن ميونخ في كأس العالم للأندية ومحمد محمود سيعود خلال 3 أسابيع ".

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