الأسيوطي: هدف لافيينا التواجد في الدوري الممتاز خلال 3 سنوات

قال محمود الأسيوطي رئيس نادي لافيينا ورئيس نادي الأسيوطي السابق، إنه يأمل في تواجد فريق لافيينا في الدوري الممتاز خلال الثلاث السنوات المقبلة.
وأضاف الأسيوطي في تصريحات لبرنامج "البريمـو" عبر قناة "Ten": أتمنى تكرار تجربة الأسيوطي الذي تم بيعه وتحويله إلى بيراميدز، أتمنى بيع نادي لافيينا في المستقبل وخوض تجربة جديدة في الاستثمار الرياضي.
واختتم الأسيوطي: لدينا مجموعة مميزة من اللاعبين وقمنا بتوفير إمكانيات كبيرة لهم، والفريق قدم مباراة كبيرة اليوم أمام الاسماعيلي في دور ال 32 بكأس مصر وخسر بصعوبة بالغة.
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