نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رسميًّا الهلال يُعلن إقالة الروماني رازفان وتعيين البرازيلي روجيرو ميكالي في المقال التالي

عمر شويل - جدة رسميًّا الهلال يُعلن إقالة الروماني رازفان وتعيين البرازيلي روجيروميكالي ، أعلن نادي الهلال السعودي رسميًّا عن إقالة مدربه الروماني رازفان لوشيسكو وذلك نتيجة النتائج السلبية التي تعرض لها الفريق في المباريات السايقة، حيث قدم مجلس الإدارة برئاسة فهد بن سعد بن نافل شكره للمدرب الروماني وفريق عمله، وتم إنهاء العلاقة التعاقدية بالتراضي متمنيًّا لهم التوفيق في حياتهم المستقبلية وذلك وفق تغريدة على تويتر

رسميًّا الهلال يُعلن إقالة الروماني رازفان وتعيين البرازيلي روجيرو ميكالي

أعلن مجلس إدارة نادي الهلال عن إقالة المدرب الروماني رازفان لوشيسكو وتكليف البرازيلي روجيرميكالي المدرب الخاص بنادي الهلال السعودي لكرة القدم تحت 19 سنة خلال الفترة القادمة وسيبدأ أول مران له يوم الاثنين، وتأتي إقالة المدرب الروماني رازفان بعد الهزيمة اليوم أمام ضمك صاحب المركز الأخير في الجولة 18 للدوري السعودي للمحترفين بهدف مقابل لاشئ، فقد حقق نادي الهلال الفوز في ثلاث مباريات فقط خلال آخر 13 مباراة خاضها الفريق في جميع المباريات وخسر في 5 مباريات وتعادل في 5 مباريات.

رازفان لوشيسكو

مدرب كرة قدم روماني ابن المدرب المشهور مرتشيا لوشيسكو، وُلِد عام 1969م قام بتدريب العديد من الأندية رابيد بوخارست من 2004 م حتى 2007 م و براشوف الروماني عام 2004 م وحاليًّا كان مدربًا لنادي الهلال السعودي قبل إقالته، وتمكن أن يحقق معه لقب الثالث في دورى أبطال آسيا وأول لقب قاري له منذ 17 عامًا.

روجيرو ميكالي

مدرب كرة محترف برازيلي لاعب حارس مرمى سابق، مدرب نادي الهلال تحت 19 سنة، وُلِد عام 1969 في السالفادور، لعب مع منتخب البرازيل تحت 20 سنة، وتم تكليفه بتدريب نادي الهلال السعودي بدءًا من يوم الاثنين.

وقد أشير أن نادي الهلال السعودي اتسم بالهدوء النسبي، لاعطائه الفرصة للفريق للعودة للفوز بغض النظر على ما يحققه من نتائج سلبية، لذا فلإن الادارة تمتلك الشجاعة لأخذها هذا القرار الصائب.