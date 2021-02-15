الحديدة .. تحضيرات للمهرجان الرياضي

الحديدة .. تحضيرات للمهرجان الرياضيناقشت الهيئة الإدارية للنادي الأهلي بمحافظة الحديدة يوم الاحد ترتيبات إعادة تهيئة النادي وتفعيل دوره في النهوض بالرياضة الساحلية.

وتطرق الاجتماع الذي ضم مدير مكتب الشباب عماد البرعي ونائب رئيس مجلس إدارة النادي مروان عبد الدائم وأمين النادي محمد القادري وأعضاء إدارة النادي، إلى تحضيرات إقامة المهرجان الرياضي بالمحافظة المقرر أن يبدأ في 26 فبراير الجاري لتفعيل دور الأندية في تنمية قدرات الشباب والرياضيين في مختلف الألعاب، وتكريم نجوم الزمن الجميل.

كما تطرق الاجتماع بحضور أعضاء الجهاز الفني للنادي، إلى سبل تفعيل دور النادي في مختلف الأنشطة والألعاب الرياضية وتهيئة اللاعبين للمشاركة في المهرجان الرياضي الذي سيشكل خطوة إيجابية لتفعيل الرياضة الساحلية.

وأقر الاجتماع وضع الترتيبات اللازمة لإعادة ترتيب وضع النادي وتهيئته للمشاركة في المهرجان الرياضي ومواصلة مسيرته الرائدة في عالم الرياضة والرفع بأسماء نجوم الرياضة الذين ساهموا في تأسيس مختلف الألعاب الرياضية لدعمهم ورعايتهم.

وأكد نائب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي أهمية تفعيل دور النادي وباقي الأندية لإعادة دوره في رعاية الشباب والنشء وتنمية مهاراتهم في مختلف الألعاب.

فيما أكد أمين عام النادي أهمية النهوض بالقطاع الرياضي في المحافظة من خلال تفعيل وتنشيط الأندية والاتحادات الرياضية.

وحسبما اوردته وكالة الانباء اليمنية (سبأ) فقد ثمن دعم قيادة السلطة المحلية للقطاع الرياضي وإسهامها في إعادة تفعيل دور النادي الأهلي الساحلي الذي تضرر بفعل استمرار العدوان والحصار.

