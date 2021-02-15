مدرب بتروجت: العودة للأضواء أهم من التتويج بلقب كأس مصر

قال ياسر رجب، المدير الفني لبتروجت، إن فريقه استحق الفوز على المقاولون العرب، في المباراة التي جمعت بينهما في كأس مصر.
وأضاف ياسر رجب خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه هاني حتحوت، على قناة « دوت الخليج»: "قدمنا مباراة رائعة أمام منافس عريق، وبتروجت استحق الفوز، ومعظم لاعبي الفريق البترولي تلقوا عروضا من أندية الدوري الممتاز بالفترة الأخيرة".
وواصل: "هدفنا هذا الموسم هو العودة للدوري الممتاز من جديد، وأنا على المستوى الشخصي أفضل العودة لدوري الأضواء على حساب التتويج بلقب كأس مصر.
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