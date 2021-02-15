أبدى هاني سعيد المدير الرياضي لفريق بيراميدز، سعادته عقب فوز فريقه على راسينج كلوب الإيفواري بالكونفدرالية. وقال سعيد خلال مداخلة هاتفية لبرنامج الماتش مع هاني حتحوت عبر شاشة "دوت الخليج": "مباراة صعبة أمام بطل كوت ديفوار بالكونفدرالية والنتيجة الايجابية هامة قبل مباراة العودة بكل تأكيد". وأكد: "في مثل هذه المباريات وتلك الأجواء النتيجة تكون اهم من الأداء". وافصح: لعبنا بطريقة 3/5/2 واعتدنا على تلك الطريقة. واتم: "راضين عن الأداء والاهم هي النتيجة أمر جيد قبل لقاء العودة".

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر هاني سعيد: الفوز خارج أرضنا أمر جيد.. والنتيجة أهم من الأداء على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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