مواعيد مباريات اليوم الاثنين 15-12-2020 والقنوات الناقلة

تقام اليوم الإثنين، العديد من المباريات في مختلف ملاعب العالم، أبرزها مباريات الدوري الانجليزي والدوري الألماني.
مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي
وست هام يونايتد × شيفيلد يونايتد – الثامنة مساء – على قناة beIN Sports HD 2
تشيلسي × نيوكاسل يونايتد – العاشرة مساء – على قناة beIN Sports HD 2
مواعيد مباريات الدوري الإسباني
قادش × أتليتك بلباو – العاشرة مساء – على قناة beIN Sports HD 3
مواعيد مباريات الدوري الإيطالي
هيلاس فيرونا × بارما – العاشرة إلا ربع مساء – على قناة beIN Sports HD 4
مواعيد مباريات الدوري الألماني
بايرن ميونخ × أرمينيا بيليفيلد – التاسعة والنصف مساء
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