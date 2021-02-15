استعدينا جيدا للمواجهة.. تامر مصطفى يكشف سر تفوق كوكاكولا على الإنتاج الحربي

قال تامر مصطفى، المدير الفني لفريق كوكاكولا، إنه سعيد بفوز فريقه على الإنتاج الحربي، ببطولة كأس مصر.

وأضاف تامر مصطفى خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه هاني حتحوت، على قناة « دوت الخليج»: "طالبت اللاعبين بتحقيق الفوز، وليس التمثيل المشرف، واستعدينا جيدا لهذه المواجهة خاصة أن لدينا فريقا قويا لا يقل عن أندية الدوري الممتاز، ومجلس الإدارة يثق في قدراتهم لتقديم شيء ممير وايجابي للفريق".

وأردف: "درسنا الخصم جيدا واللاعبون نفذوا التعليمات وأشكرهم على النتيجة، ونقطة التحول كانت ركلة الجزاء التي تصدى لها محمد ميلا".

وأتم: "نطمح الوصول لأبعد نقطة في الكأس، كما نطمع في الصعود للممتاز في الموسم المقبل".