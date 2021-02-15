موريتانيا تخسر من الكاميرون بهدف دون رد في أمم أفريقيا للشباب لكرة القدم

خسر منتخب موريتانيا للشباب لكرة القدم بهدف دون رد من نظيره الكاميروني في مباراة افتتاح بطولة إفريقيا للشباب تحت 20 سنة بالملعب الأولومبي بنواكشوط.

سجل هدف المباراة الوحيد سانداي جينيور في الدقيقة 81 بعد خطأ دفاعي استغله مهاجم الكاميروني ببراعة، ولاحت للمنتخب الموريتاني أكثر من فرصة للتعديل إلا أنه لم ينجح.

وسيطر المنتخب الكاميروني المرشح لنيل البطولة على معظم مجريات المباراة، فيما دافع المرابطون ببسالة.

وأقيمت المباراة بدون جماهير، فيما اقتصر الحضور على بعض المسؤولين من أبرزهم رئيس الوزراء الموريتاني محمد ولد بلال.

وتنظم موريتانيا النهائيات لأول مرة بمشاركة 12 منتخبا من بينهم 3 منتخبات عربية، هي موريتانيا وتونس والمغرب، إلى جانب بوركينافاسو وغانا، وغامبيا، والكاميرون وإفريقيا الوسطى وناميبيا وموزمبيق وتنزانيا وناميبيا في النهائيات.