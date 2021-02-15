فييرا: لا أعلم سبب معاناة الإسماعيلي.. ورحلت عن النجم لعدم الحصول على مستحقاتي

أبدى جورفان فييرا المدير الفني الأسبق لنادي الزمالك أنه يتابع فريق الاسماعيلي هذا الموسم معبرًا عن حزنه لما وصل إليه الفريق هذا الموسم و تراجع نتائج الفريق ووجوده في المركز قبل الأخير بترتيب الدوري المصري.
وأضاف فييرا في تصريحات لبرنامج ’’ البريمو ’’ عبر قناة ’’ Ten ’’ لا أعلم من المسئول عن تراجع النتائج هذا الموسم ، لكن الوضع غير مرضي بالنسبة لكل محبي النادي.
واختتم فييرا ، رحلت عن تدريب النجم الساحلي التونسي بسبب الظروف الصعبة التي مر بها الفريق من إصابات أكثر من لاعب بفيروس كورونا ، بالإضافة إلى عدم حصولي على مستحقاتي من قِبَل مجلس إدارة النادي
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