بعد توديع كأس مصر.. أمير عزمي يستقيل من تدريب النجوم

حقق فريق الاتحاد السكندري الفوز على منافسه النجوم بنتيجة هدفين مقابل هدف في المباراة التي اقيمت علي ملعب حرس الحدود "المكس" ضمن منافسات دور الـ32 من بطولة كأس مصر.

وكتب أمير عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "أتقدم بالشكر لنادي النجوم على الفترة السابقة وأعتذر عن عدم الاستمرار وبالتوفيق لنادي النجوم في الفترة المقبلة". وودّع فريق النجوم أحد فرق الممتاز ب، منافسات كأس مصر من دور الـ32 عقب الخسارة أمام الاتحاد السكندري بهدفين مقابل هدف.



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