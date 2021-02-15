أخبار الرياضة.. حقيقة تعاطي مروان محسن للمنشطات.. ومواعيد مباريات اليوم الاثنين

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كشف عبد الرحمن سعيد استشاري التغذية العلاجية في النادي الأهلي، عن حقيقة تعاطي مروان محسن مهاجم الفريق منشطات أو مواد تحفيزية قبل المباريات أو في قبل مشاركاته مع المارد الأحمر.