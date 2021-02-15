موعد مباراة الاهلي والمريخ السوداني بدوري ابطال افريقيا.. والقنوات الناقلة

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محمد سياف - ابو ظبي - يخوض النادي الأهلي مباراته الأولي بدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا مع نظيره المريخ السوداني، ويلعب الأهلي ضمن المجموعة الأولي بالبطولة والتى تضم نادي فيتا كلوب، وكذلك نادي سيمبا والمريخ السوداني.

أما عن موعد مباراة الأهلي والمريخ، فتقام المباراة يوم الثلاثاء الموافق 16 فبراير الجارى، فى تمام الساعة التاسعة مساءاً بتوقيت القاهرة بملعب القاهرة الدولى، فى أولي مباريات الفريق المصري بدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

ويسعي النادي الأهلي للحصول على الثلاث نقاط لإعتلاء صدارة المجموعة، حيث خاض نادي فيتا كلوب مباراته فى نفس المجموعة مع فريق سيمبا، والتي إنتهت بفوز سيمبا بهدف نظيف .

موعد مباراة الاهلي والمريخ السوداني

نعرض عليكم توقيت مباراة الاهلي والمريخ السوداني بدوري ابطال افريقيا، حيث تقام المباراة يوم الثلاثاء الموافق 16 فبراير الجاري، فى تمام الساعة 9 مساءاَ بتوقيت القاهرة، والساعة 10 مساءاً بتوقيت المملكة العربية السعودية، بملعب القاهرة الدولى.

وتذاع المباراة على قناة beIN SPORT 7HD، بتعليق المعلق التونسي عصام الشوالى، على القناة الصوتية الأولي .

ترتيب مجموعة الاهلي قبل مباراة المريخ

نعرض عليكم ترتيب مجموعة الاهلي بدوري ابطال افريقيا، وهى المجموعة الأولي والتى تضم كلا من (الاهلي- سيمبا – فيتاكلوب – المريخ)، وأقيمت أولي مباريات المجموعة بين فريقي فيتاكلوب وسيمبا، والتى إنتهت بفوز الاخير بهدف نظيف، ولكن سوف تختلف حسابات المجموعة بعد مباراة الأهلي والمريخ السوداني .