اليوم.. بدء التصويت في برشلونة لانتخاب مجلس إدارة جديد

أعلن نادي برشلونة الإسباني بدء التصويت لانتخاب مجلس إدارة جديد، اليوم الاثنين.
وذكر نادي برشلونة في بيان رسمي:" أنه سيتم فتح التصويت عبر البريد " للمرة الأولى في تاريخ النادي"، أمام الأعضاء بداية من اليوم الاثنين لاختيار مجلس إدارة النادي الجديد".
وأضاف بيان نادي برشلونة:" أن التصويت سيكون عن طريق الذهاب لأي مكتب بريد، أو تسليم الصوت من المنزل لعامل البريد لمن اختار تلك الطريقة".
وأكد بيان نادي برشلونة:" أن مهلة التصويت بالبريد ستنتهي يوم الجمعة 26 فبراير، ولن يتمكن جميع الاعضاء الذين اختاروا هذا النوع من التصويت، من التصويت شخصيا في السابع من مارس حتى ولو لم يدلوا بأصواتهم بالبريد لأي سبب من الأسباب.
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