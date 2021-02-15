ويحتل تشيلسي المركز الخامس في جدول ترتيب فرق الدوري الإنجليزي برصيد 39 نقطة، بينما يتواجد نيوكاسل يونايتد في المركز الـ17 برصيد 25نقطة.
ويسعى البلوز بقيادة مدربه توماس توخيل، للخروج من المباراة بالثلاث نقاط، حيث أن الانتصار سيعيده للمربع الذهبي، مكان ليفربول حامل اللقب الذي سيتراجع للمركز الخامس في حال فوز البلوز.
ويلتقي اليوم أيضًا، وست هام يونايتد مع شيفيلد يونايتد، في تمام الثامنة مساءً، ضمن منافسات الجولة ذاتها.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تشيلسي يستضيف نيوكاسل وعينه على المربع الذهبي بالبريميرليج.. الليلة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.