حل أزمة حجز أرصدة نادى الزمالك بالبنوك .. قرار رسمي خلال ساعات

يبدو أن أزمة الحجز على أرصدة نادى الزمالك فى البنوك فى طريقها للحل خلال الساعات القليلة المقبلة بعد أن شهدت الساعات الماضية تطورا كبيرا فى هذا الملف .

وعلم دوت الخليج أن الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة تواصل مع وزارة التضامن من أجل الموافقة على رفع الحجز والذى تم نتيجة مديونيات وصلت إلى ما يقرب من 209 ملايين جنيه وبالفعل وافقت التضامن على رفع الحجز على القلعة البيضاء.

واتفق وزير الرياضة بالتشاور مع مجلس الزمالك الحالى بقيادة عماد عبدالعزيز على تقسيط المستحقات المتأخرة لدى التأمينات خلال الفترة المقبلة وفقا لجدولة يتم الاتفاق عليها مع وزارة التضامن .

ويسعى وزير الرياضة إلى حل كافة الأزمات التى تواجه مجلس الزمالك الحالى من أجل الحفاظ على استقرار ودعم الكيان الأبيض .

وعلى الجانب الآخر ، شهدت الساعات القليلة الماضية، جلسة بين الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وبين أعضاء اللجنة المؤقتة التي تتولى إدارة نادي الزمالك بحضور كل من (أشرف قاسم المشرف العام على كرة القدم بالنادي، وعبد الحليم علي مدير الكرة) للاطمئنان على الأمور داخل النادي وفريق الكرة.

ويستعد الفريق الأبيض للقاء الإسماعيلي المقرر له يوم الأربعاء المقبل، في الجولة الثالثة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

ومن المقرر أن يتوجه الفريق السنغال يوم السبت المقبل، استعدادا للقاء تونجيث السنغالي المقرر له يوم ٢٣ فبراير الجاري في الجولة الثانية لمباريات دور المجموعات لدوري ابطال أفريقيا.