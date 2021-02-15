شوبير يفضح مؤامرة جديدة ضد نادي الزمالك

أكد الإعلامي أحمد شوبير، حارس مرمى النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق، أن نادي الزمالك مقبل على طفرة إنشائية كبيرة.

وقال شوبير عبر برنامجه الإذاعى :" النادي الأبيض رايح لسكة الإنشاءات وعرفت من مصدر في وزارة الإنتاج الحربي أن إنشاءات الزمالك ستكون بنظام المطور العقاري، بمعنى وجود مستثمر يموّل النادي 15 سنة بعائد كبير للغاية لم يتحقق لأي نادٍ مصري آخر".

أضاف: "المفاجأة.. رغم محاولات البعض من مجلس الادارة السابق لإفشال العرض".

وعلى الجانب الآخر، أشاد شوبير بالمستوى الذي يقدمه مصطفى محمد قائلا : "مصطفى محمد لازم ياخد حقه، ماشي كويس جدًا في تركيا، مدربه فاتح تريم الذي يشبه الجوهري في مصر، منحه ثقة كاملة إيمانًا بقدراته ومصطفى لم يخيب ظنه".

وأضاف: "مصطفى محمد قدم أفضل انطلاقة لمحترف مصري في التاريخ وكسر رقم صالح سليم، ولديه ثقة شديدة في نفسه، وفي رأيي هيلعب في الدوري الإنجليزي وهو حاطط رجل على رجل من الموسم الجاي وبمنتهى السهولة".

وتابع: "أنا مؤمن بموهبة رمضان صبحي وكنت شايف إنه كان لازم يروح على تركيا الأول قبل الدوري الإنجليزي كان هيفرق معاه كتير".

وكان مصطفى محمد المحترف ضمن صفوف فريقه جالطة سراي، أحرز هدفًا في شباك فريق قاسم باشا التركي، في المباراة التي أقيمت على ملعب تورك تيليكوم أرينا، ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين من بطولة الدوري التركي.