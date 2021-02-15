دوري الأبطال.. الأهلي يدخل معسكرا مغلقا ويفقد جهود معلول ومحسن أمام المريخ

يدخل الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي اليوم معسكرا مغلقا استعدادًا لمواجهة المريخ السوادني المقرر لها مساء غد بإستاد القاهرة ضمن فعاليات دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا، ويختتم الفريق الأحمر تدريباته اليوم بمران خفيف بإستاد مختار التتش قبل أن يختار الجنوب أفريقي قائمة بـ22 لاعبًا للدخول بهم في معسكر مغلق ليلة المباراة.

وكان الفريق الاحمر قد عاد للتدريبات امس بعد راحة سلبية استمرت 48 ساعة عقب العودة من الدوحة وحصد برونزية مونديال العالم للاندية ، وخضع الفريق لمسحة طبية أمس بناء علي تعليمات من الإتحاد الأفريقي لكرة القدم قبل مباريات مسابقاته بيومين.

ويفقد الفريق الاحمر في تلك المباراة جهود علي معلول بداعي الإصابة في العضلة الخلفية حيث يغيب أسبوعين، وصلاح محسن الذي يحتاج لــ10 أيام للعودة للملاعب بعد أن ثبتت إصابته بشد في العضلة الأمامية.