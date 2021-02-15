الشباب والرياضة: مدينة رياضية عالمية قريبًا بمركز شباب المنزلة

أعلنت وزارة الشباب والرياضة برئاسة الدكتور أشرف صبحي عن متابعة مشروعات الطرح الإستثماري بمراكز شباب الدقهلية ، والتي ستشهد نهضة انشائية بمركزي شباب المطرية والعصافرة ، ومدينة رياضية عالمية قريبًا بمركز شباب المنزلة .

حيث قامت اللجنة الوزارية بمتابعة مشروعات الطرح الاستثماري بمراكز الشباب والوقوف علي الوضع الراهن بها وتذليل كافة العقبات ودراسة الفرص الاستثمارية المتاحة داخل مراكز الشباب ، ودراسة كافة المشاريع وتسهيل الإجراءات مما يضمن السرعة بالتنفيذ دون الاخلال بالقواعد القانونية اللازمة للتنفيذ .

وبدأت المتابعة بمركز شباب المطرية والذي يضم مشاريع استثمارية ضخمة حيث تم الانتهاء من انشاء ملعب خماسي نجيل صناعي وحمام سباحة نصف أوليمبي ومول تجاري يتكون من 73 محل تجاري والذي وصفه أحد الاعضاء بالمركز بنهضة انشائية غير مسبوقة بالمركز .

بالإضافة إلي مركز شباب العصافرة والذي يستعد لطرح مشروع انشاء حمام سباحة نصف أوليمبي وقاعة مناسبات والتي ستساهم تلك المشاريع بنقل المركز نقلة نوعية من حيث توفير خدمات جديدة للاعضاء بالاضافة الي توفير موارد ذاتية بالمركز .

كما تم زيارة مركز شباب مدينة المنرلة حيث جاري الإعداد لإنشاء قرية رياضية علي مساحة 11200 م2 تضم حمام سباحة نصف اوليمبي وقاعة مناسبات ونادي اجتماعي وصالات رياضية ومول تجاري وعدد من المشاريع الاخري حيث تم التوجيه بسرعة استكمال المستندات ودراسات الجدوي والمقايسات اللازمة لطرح المشروع .

و تنفيذ تلك المشروعات بمركز شباب المطرية والعصافرة والمنزلة سيساهم بشكل كبير في عمل نهضة انشائية كبيرة بالمراكز لخدمة النشئ والشباب كما انه سيساهم في توفير موارد ذاتية لتلك المراكز لمساعدتها في تنفيذ الانشطة المختلفة دون الحاجة الي اي دعم خارجي طبقا لاستراتيجية وزير الشباب والرياضة بتاهيل وتطوير البنية الانشائية بمراكز الشباب .