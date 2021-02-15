نادال يحطم فونييني ويصعد الى ربع نهائي أستراليا المفتوحة

فاز الإسباني، رافايل نادل، على الإيطالي، فابيو فونيني، 6-4 6-4 6-2 ليتأهل للدور للدور ربع النهائي في بطولة أستراليا المفتوحة للتنس، صباح اليوم، الإثنين.

يواصل الإسباني تقديم روضع رائعة وأرقام قوية، حيث تعتبر هذه المرة الثالثة والأربعون التي يبلغ فيها نادال الدور ربع النهائي في البطولات الكبرى ي مشواره.

كما يواصل زحفه بخطى ثابته لتحقيق اللقب الحادي والعشرين في حال فوزه باللقب لينفرد بالرقم القياسي ويصبح الحاصل على أعلى عدد ألقاب، الرقم الذي يتقاسمه حاليا مع المخضرم روجر فيدرر.

وقال نادال في تصريحات صحفية له بعد فوزه، وقال نادال: "أنا سعيد لبلوغ الدور ربع النهائي، إنها بداية إيجابية".

وأضاف: "عندما تلعب في ثمن النهائي في مواجهة منافس مثل فابيو فإنك تواجه معركة حقيقية، لا تنتظر أن تخوض المباراة من دون مشاكل في مواجهة هذا النوع من اللاعبين".

وعلى الرغم من معاناته من أوجاع في أسفل الظهر، لم يخسر نادال أي مجموعة حتى الآن.

ويلتقي نادال في هذا الدور مع اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس الفائز دون أن يلعب على الإيطالي ماتيو بيريتيني عقب انسحاب الأخير.