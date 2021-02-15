وقال شوبير، في تصريحات عبر أثير " اون تايم سبورت ":إن الأهلي قدم أداء رائعا ولاعبيه كان لديهم إصرار شديد على الفوز والتتويج
وأضاف أن الاهلي يمتلك 2 محللي أداء في الجهاز.الفني للفريق ما ساهم في دراسة فريق بالميراس بشكل كامل.
وأشار إلى أن محللي الأداء درسوا طريقة تسديد لاعبي بالميراس بركلات الجزاء وطالبوا الشناوي حارس مرمى الأهلي بالانتظار قبل التحرك للتصدي للركله نظرا بمعرفتهم بطريقه تسديد لاعبي بالميراس.
وأضاف شوبير أن.بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق أخبر على معلول نجم الفريق أنه سيشارك في المباراة بالدقائق الأخيرة ولكن عقب متابعته لمعلول وعدم قدرته على الحركه فضل عدم.الدفع به حتي لا تتفاقم الإصابة.
وولفت إلى أن الفريق بذل الكثير من الجهد للتتويج بالبرونزية،قائلا:"لا شىء في كرة القدم يخضع للحظ أو "الفهلوة"
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شوبير عن تتويج الأهلي ببرونزية مونديال الأندية: لا شىء في كرة القدم يخضع للحظ أو الفهلوة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.