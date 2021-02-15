أوباميانج يعلق على الهاتريك أمام ليدز يونايتد في الدوري الإنجليزي

قاد المهاجم الجابوني بيير إيميريك أوباميانج فريقه آرسنال، لتحقيق فوز مستحق على ضيفه ليدز يونايتد 4-2 مساء أمس، الأحد، ضمن الجولة 24 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال أوباميانج في تصريحات نشرتها صحيفة "مترو" الإنجليزية: "سعيد حقًا، سيكون أطفالي سعداء كذلك لأنهم سيحصلون على كرة المباراة".

وأضاف الجابوني: "أنا سعيد بالأداء، كنت أعلم أنها ستكون مباراة صعبة، لم يستسلم ليدز أبدًا، لكننا تعاملنا مع اللقاء بشكل جيد".

وواصل: "(الهاتريك) يعني الكثير بالنسبة لي، أنا رجل يعمل دائمًا بجد، وكانت فترة عصيبة بالنسبة لي".

وتابع: "كان الجميع، وأمي وعائلتي، يمنحونني الكثير من الحب، يجب أن أقول شكرًا للجميع في النادي والجماهير".