هنا جودة ومروان جمال يفوزان ببطولة الجمهورية لتنس الطاولة

تمكنت هنا جودة، لاعبة تنس الطاولة بالنادي الأهلي من التتويج ببطولة الجمهورية فردي للناشئات تحت 18 عامًا، مساء الأحد، على الصالة المغطاة باستاد القاهرة.
ونجحت هنا جودة في الفوز بالمباراة النهائية على زميلتها بالأهلي فريدة محمد عبد الناصر، بنتيجة 3-0.
كما فاز مروان جمال، لاعب تنس الطاولة بالنادي الأهلي، ببطولة الجمهورية للناشئين تحت 18 عامًا فردي، بعدما حقق الفوز على منافسه محمد وليد لاعب الزمالك بنتيجة 3-1.
ويقود جهاز تنس الطاولة بالنادي الأهلي، أشرف عبد الفتاح المدير الفني، وفتحي عبده، مدير قطاع الناشئين والناشئات، والمدربان محمد عبد الحميد ومحمود حامد، وأحمد حامد مديرًا إداريًّا، وعلي سمير إداريًّا.
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