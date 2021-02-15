موعد مباراة الأهلي والمريخ والقنوات الناقلة لها دوري أبطال إفريقيا

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محمد سياف - ابو ظبي - تمكن النادي الأهلي من تحقيق إنجاز تاريخي في منافسة كأس العالم للأندية، حصل خلالها على الميدالية البرونزية، ويستعد المارد الأحمر لمواجهة المريخ السوداني في موعد مباراة الأهلي والمريخ، التي تأتي ضمن فعاليات دوري أبطال إفريقيا 2021 دور المجموعات، ويذكر أن الأهلي المصري قد واجه سونيديب في الدور الأول من موسم دوري أبطال إفريقيا الحالي، وتمكن في مباراة الذهاب من تحقيق الفوز بهدف نظيف، بعدها تمكن من تحقيق الفوز في مباراة الأياب، نتيجة رائعة سجل فيها أربعة أهداف مقابل لا شئ.

موعد مباراة الأهلي والمريخ

وعلى الجانب الآخر، بدأ نادي المريخ السوداني الدور التمهيدي لدوري أبطال إفريقيا بمواجهة أوتوهو الكونغولي، وانتهت المباراة بالتعادل، بينما تمكن من تحقيق الفوز في مباراة الإياب بهدفين، وحقق في مباراة الذهاب في الدور الأول الفوز بثلاثية، بينما لم يحالفه الحظ في مباراة العودة والتي خسر خلالها بهدفين، وتعقد مباراة الأهلي والمريخ ضمن فعاليات دوري أبطال إفريقيا في التوقيت التالي:

المباراة مباراة الأهلى والمريخ المسابقة دوري أبطال إفريقيا التوقيت 16 فبراير 2021 الساعة التاسعة مساءًا الملعب القاهرة الدوري القنوات الناقلة beIN SPORTS 7 HD

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والمريخ

تنقل مباراة الأهلي والمريخ غدًا على قناة beIN SPORTS 7 HD مباشرة من أرض الملعب بجودة عالية HD، حيث ستقوم القناة بتغطية جميع أحداث اللقاء ونقله عبر شاشاتها، كما ستعقد القناة استوديو تحليلي للمباراة يضم باقة من أفضل المحكمين والخبراء، ويمكن متابعة المباراة على التردد التالي: