أعلن ماوريسيو بوتشيتينو، المدير الفني لباريس سان جيرمان، قائمة فريقه المتجهه إلى إسبانيا، استعدادًا لمواجهة برشلونة، غدًا الثلاثاء، على ملعب كامب نو، في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.
وشهدت قائمة سان جيرمان غياب الثنائي أنخيل دي ماريا، ونيمار دا سيلفا، بسبب الإصابة.
وجاءت قائمة الفريق الباريسي كالتالي:
حراسة المرمى: نافاس، ريكو، ليتيليير
خط الدفاع: فلورينزي، باكير، كيرير، كيمبيمبي، ماركينيوس، ديالو، كورزاوا
خط الوسط: باريديس، رافينيا، فيراتي، دانيلو، هيريرا، جايا، دراكسلر، إدوارد ميشوت
خط الهجوم: مويس كين، سارابيا، مبابي، إيكاردي.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر نيمار ودي ماريا خارج قائمة سان جيرمان لمواجهة برشلونة في دوري الأبطال على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.