بعد واقعة التنمر عليها.. جماهير الأهلي تدعم مروة عيد عبد الملك

واقعة جديدة من التنمر تعرضت لها، مروة عيد عبد الملك، لاعبة الأهلي السابقة لكرة اليد، والمحترفة في صفوف فريق نيس الفرنسي في الوقت الحالي حيث كتبت مروة على حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: «هما ضد التنمر على شيكابالا عشان حرام وكدة وانهم ناس مؤدبين زيه بالظبط بس يخشوا يتنمروا عليا انا عادى بدون أي مناسبة، شيزوفرينيا عجيبة عند الناس دي والله ربنا يهدينا ويهديكم».
دشن عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعى توتير #ادعم_مروة_عيد_عبد_الملك ، وتصدر الهاشتاج قائمة الاكثر تدوالا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وتفاعل معه عدد كبير من مستخدمي السوشيال ميديا.
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