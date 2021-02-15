واكدت في تصريحات لقناة " اون تايم سبورت " أن صلاح نصحها بضرورة التركيز والتدريب بشكل متواصل مشيرة إلي أنه يطالبها دائما بتطوير فكرها و " المينتالتي "
واضافت انها استفادت منه كثيرا حيث إنه لا يبخل عليها باي معلومة مشيره الي أنه شخص متواضع ومحب لعمله وطموح.
وتابعت أن هدفها خلال الفترة المقبله التتويج بالبطولات العالمية حيث إنها لديها فريق عمل على اعلي مستوى يعدها دائما الاصعب و انها صنعت طموحا للاعبات التنس في إمكانية الوصول للعالمية.
كما وجهت رسالة تهنئة لفريق الأهلي عقب التتويج برونزية كأس العالم للأندية مؤكده أنه فخر للمصريين و إنجاز كبير.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تطوير المينتالتي.. ميار شريف تكشف عن نصائح محمد صلاح لها وتهنئ الأهلي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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