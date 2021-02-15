نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة ليفربول ولايبزيج اليوم.. قناة عربية نايل سات في المقال التالي

عمر شويل - جدة تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة ليفربول ولايبزيج اليوم ، يستأنف الريدز مشواره في دوري أبطال أوروبا عندما يذهب لمواجهة فريق لايبزيج الألماني على ملعب بوشكاش أرينا بدور ال16 لدوري الأبطال، وهنا من خلال المقال نتعرف على تردد القنوات المفتوحة الناقلة لماتش ليفربول اليوم على نايل سات في مباريات دوري أبطال أوروبا، فقد كشفت عدد من القنوات المفتوحة التي تذيع مباراة ليفربول ولايبزيج مجاناً استعدادها والتجهيز لنقل مباراة ليفربول محمد صلاح في دوري أبطال أوربا، ولعل الكثير من عشاق الساحرة المستديرة والنجم المصري محمد صلاح ممن لا يمتلكون اشتراك في باقة قنوات بي إن سبورت الرياضية الناقل الحصري للبطولة يودون الحصول على تردد القناة المفتوحة التي تنقل مباراة ليفربول ولايبزيج مجانا عبر الأقمار الصناعية.

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة ليفربول اليوم

تردد القنوات المفتوحة الناقلة لماتش ليفربول ولايبزيج اليوم ، يذهب ليفربول المترنح في مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز إلى ملعب بوشكاش أرينا ليخوض مواجهة من العيار الثقيل والتي يعرف أنها لن تكون سهلة ولا تقبل القسمة على إثنين، وذلك لأن الريدز مُطالب بتحقيق الفوز في هذه المباراة من أجل تعزيز صدارة المجموعة والحفاظ على ترتيبه بالمجموعة.

وتنطلق مباراة ليفربول ولايبزيج يوم الثلاثاء الموافق 16-2-2021 في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة، وتمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت جرينيتش، فيما تنطلق مباراة ليفربول ولايبزيج في تمام الساعة الحادية عشر مساء بتوقيت المملكة السعودية والساعة الثانية عشر منتصف الليل بتوقيت الإمارات.

تردد قناة مكسبي قناة ماتش ليفربول المفتوحة

كشفت قناة مكسبي أنها ستنقل مباراة ليفربول ولايبزيج اليوم في دوري أبطال أوروبا لحساب مباريات دور ال16، وكانت القناة قد كتبت عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك أنها تعمل على التجهيز خلال الساعات القادمة لنقل مباراة ليفربول في دوري أبطال أوروبا، وتُعد قناة مكسبي ضمن القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة ليفربول ولايبزيج على نايل سات.

تردد قناة مكسبي على النايل سات:

التردد: 11411 – الاستقطاب: أفقى H – الترميز 27500.

تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة ليفربول ولايبزيج

قنوات ماتش ليفربول ولايبزيج المفتوحة ، يوجد العديد من القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة ليفربول ضد لايبزيج اليوم في دور ال16 بدوري أبطال أوروبا عبر الأقمار الصناعية المختلفة، نوافيكم ببعض منها.

قناة ZDF HD / التردد، 11054 أفقي / معدل الترميز، 27500 / القمر، Hot bird.

قناة Negaah TV / التردد، 11231 عمودي / معدل الترميز، 27500 / القمر Afghansat 48°E.

قناة FOX SPORTS Eredivisie 4 / التردد، 11739 أفقي / معدل الترميز، 29900 / القمر، Astra 3A.

قناة AZ Tv / التردد، 11169 أفقي / معدل الترميز، 20400 / القمر، AzerSpace 46°E.

قناة 3 Sport / التردد، 11293 عمودي / التردد، 11293 عمودي / القمر، Afghansat 1.

قناة Polsat Sport / التردد، 11158 عمودي / معدل الترميز، 27500 / القمر، Hot Bird.

قناة Canale 5 Italia / التردد، 11917 عمودي / معدل الترميز، 27500 / القمر، Hot Bird.

قناة RTS 1 Serbia / التردد، 11554 افقي / معدل الترميز، 30000 / القمر، Eutelsat W2.

وبخلاف القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة ليفربول ولايبزيج في دوري أبطال أوروبا ، تذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورت beIN Sports HD 2، ويعلق على المباراة رؤوف خليف، سنوافيكم بـ القنوات المفتوحة التي تذيع ماتش ليفربول ولايبزيج مجانا على النايل سات وعرب سات، بخلاف الموضحة أعلاه في حالة الكشف عن قنوات أخرى.