موعد مباراة برشلونة وباريس سان جيرمان والقنوات الناقلة لها دوري أبطال أوروبا

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محمد سياف - ابو ظبي - يستعد برشلونة في مباراة الذهاب لدور ال16 لمواجهة نظيره، باريس سان جيرمان، يوم الثلاثاء، في موعد مباراة برشلونة وباريس سان جيرمان الذي سنقوم بعرضه، وتمكن الفريق الكتالوني بعد احتلاله المركز الثاني للمجموعة السابعة وفي جعبته 15 نقطة، من الصعود للدور ثمن النهائي، بعدما تمكن يوفنتوس من التصدر بنفس رصيد النقاط، وعن الفريق المنافس، فقد تمكن سان جيرمان من التأهل لدور ال16 بعدما تمكن من تصدر المجموعة الثامنة برصيد 12 نقطة، وجاء في المرتبة الثانية لايبزيج بفارق المواجهات المباشرة.

موعد مباراة برشلونة وباريس سان جيرمان

تعقد مباراة برشلونة وباريس سان جيرمان، ضمن فعاليات دور المجموعات دوري أبطال أوروبا، غدًا الثلاثاء الموافق 16 فبراير 2021 في التوقيت التالي:

المباراة مباراة برشلونة وباريس سان جيرمان التوقيت الثلاثاء 15 فبراير الساعة 22:00 المسابقة دور ال16 الملعب ملعب الكامب تو الحكم بيورن كيبرز القنوات الناقلة للمباراة beIN Sports HD 1

Sky Sport Uno Italia

Kanal A Slovenija

canale 5 italia

تردد القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وباريس سان جيرمان

تستعد قناة beIN Sports HD 1 الرياضية الشهيرة لنقل فعاليات مباراة برشلونة وباريس سان جيرمان القادمة، ضمن فعاليات دوري أبطال أوروبا دور المجموعات، مباشرة من أرض الملعب بأعلى جودة، كما تستعد القناة لبث استوديو تحليلي يتم من خلاله تحليل أحداث المباراة، وفرص الفوز للفرق المشاركة، وذلك من خلال ضبط أجهزة الاستقبال الخاصة بكم على التردد التالي: