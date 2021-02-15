كأس مصر .. علي ماهر يعلن تشكيل المصري لمواجهة المنصورة

أعلن على ماهر المدير الفنى للفريق الأول للكرة بالنادى المصرى عن تشكيلة فريقه لمواجهة المنصورة والمقرر إقامتها بعد قليل على ستاد الجيش ببرج العرب ضمن مباريات دور ٣٢ من مسابقة كأس مصر وجاء تشكيل المصري كالأتى : حراسة المرمى : عصام ثروت خط الدفاع : علاء عطا و عمرو موسى و محمد الصالح و أحمد شديد قناوى خط الوسط : سعيدو سينبوري وفريد شوقي و عمر كمال عبد الواحد

خط الهجوم : مصطفى سلطان ومحمد عنتر و أحمد جمعة البدلاء :احمد دعدور، محمد جريندو، حسن على، حجاج عويس، إسلام عطية، محمد جابر، زياد فرج، معاذ انور وأوستين أموتو

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