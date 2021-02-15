أحمد مجاهد: اتحاد الكرة لم يحصل على مليم واحد من الشركة الراعية

أكد أحمد مجاهد رئيس اللجنة الثلاثية لإدارة اتحاد كرة القدم بشكل مؤقت أنه منذ توليه المنصب وحتي الوقت الحالي لم يحصل الاتحاد على مليم واحد من الشركة الراعية للمسابقات.

وأضاف مجاهد: "إنني أعلم ان الشركة تعاني من بعض التعثرات ولكن أيضا اتحاد الكرة يرغب في تسديد ديونه".

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده أحمد مجاهد رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم بقاعة المؤتمرات بالمقر الرئيسي للاتحاد، يتناول خلاله عددا من القضايا ، والتصورات الخاصة بالفترة المقبلة.