أكد أحمد مجاهد رئيس اللجنة الثلاثية لإدارة اتحاد كرة القدم بشكل مؤقت أنه منذ توليه المنصب وحتي الوقت الحالي لم يحصل الاتحاد على مليم واحد من الشركة الراعية للمسابقات.
وأضاف مجاهد: "إنني أعلم ان الشركة تعاني من بعض التعثرات ولكن أيضا اتحاد الكرة يرغب في تسديد ديونه".
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده أحمد مجاهد رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم بقاعة المؤتمرات بالمقر الرئيسي للاتحاد، يتناول خلاله عددا من القضايا ، والتصورات الخاصة بالفترة المقبلة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أحمد مجاهد: اتحاد الكرة لم يحصل على مليم واحد من الشركة الراعية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.