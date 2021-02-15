سلبية المسحة الطبية للأهلي قبل مواجهة المريخ السوداني بأبطال افريقيا

أعلن الدكتور أحمد أبوعبلة، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، سلبية المسحة الطبية التي أجراها الفريق أمس؛ استعدادا لمواجهة المريخ السوداني المقرر لها التاسعة مساء غد الثلاثاء على استاد القاهرة.

وأجرى لاعبو الأهلي والجهاز الفني مسحة طبية أمس، وفقًا للبروتوكول المتبع قبل المباريات الرسمية في دوري أبطال إفريقيا، وجاءت النتيجة سلبية، وفقا لما أعلنه طبيب الفريق اليوم.

ويلتقي الأهلي مع المريخ غدا في الجولة الأولى للفريق من منافسات دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.