موعد مباراة ليفربول ولايبزيج والقنوات الناقلة لها دوري أبطال أوروبا

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محمد سياف - ابو ظبي - يستعد فريق ليفربول المترنح في دوري أبطال أوروبا، غدًا الثلاثاء الموافق 16 فبراير 2021 لمواجهة نظيره لايبزيج الألماني، في مباراة الذهاب لدور ال16، في موعد مباراة ليفربول ولايبزيج، ويعلم ليفربول يقينًا صعوبًا ما هو مقدم على مواجهته، خاصة وأنه لا يمكن قسمة النتيجة على اثنين، لهذا يطمح لتقديم مباراة تمكنه من العبور للربع النهائي، وبالتالي مواصلة مشواره نحو الفوز، حيث يحاول ليفربول تقديم تعويض يليق بالمشجعين عما حدث في البريميرليج.

موعد مباراة ليفربول ولايبزيج

تمكن فريق لايبزيج الفرنسي وبكل جدارة من استحقاق الدور الذي وصل إليه، حيث بذل قصارى جهده ليتمكن من حجز المقعد الأخير بالدور، بعدما جاء بالمرتبة الثانية في ترتيب المجموعة الثامنة وفي رصيده 12 نقطة، يتساوى من خلالها مع باريس سان جيرمان، متصدر المجموعة، وتعقد مباراة ليفربول ولايبزيج غدًا الثلاثاء الموافق 16 فبراير 2021 في التوقيت التالي:

المباراة مباراة ليفربول ولايبزيج المسابقة دوري أبطال أوروبا التوقيت الثلاثاء 16 فبراير 2021 الساعة 22:00 الملعب بوشكاش أرينا الحكم سلافكو فينسيتش القناة الناقلة للمباراة beIN Sports HD 2

تردد القنوات الناقلة لمباراة ليفربول ولايبزيج

تستعد قناة beIN Sports HD 2 المشفرة غدًا الثلاثاء، لنقل فعاليات مباراة ليفربول ولايبزيج، التي ستعقد ضمن فعاليات الدور ال16 في دوري أبطال أوروبا، مباشرة من أرض الملعب بأعلى جودة، ويمكن للمتابعين من المشتركين بالقناة، متابعة المباراة من خلال ضبط أجهزة الاستقبال لديهم على التردد التالي: