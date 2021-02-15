أحمد مجاهد يعلن زيادة راتب حسام البدري: عقده بيقول كده

كشف أحمد مجاهد، رئيس اللجنة الثلاثية المؤقتة المكلفة بإدارة اتحاد كرة القدم، سبب زيادة راتب حسام البدري، المدير الفني لمنتخب مصر الأول، بعد مرور سنة من التعاقد معه.
وقال مجاهد خلال مؤتمر صحفي باتحاد الكرة اليوم الاثنين: "أنا ملتزم منذ اليوم الأول بالعقود التي أبرمتها اللجنة السابقة، ولا أستطيع تغييرها، وحينما علمت برغبة البدري في زيادة عقده بالفعل وجدت بند زيادة بعد مرور سنة من التعاقد".
وأضاف: "علمت بأن اللجنة السابقة اتفقت على إلغاء بند الزيادة بسبب أزمة فيروس كورونا، ولكن عندما وصلت لمحضر مجلس الإدارة السابق وجدت أنه تم تأجيل تنفيذ البند وليس إلغاءه".
واختتم مجاهد رئيس اللجنة الثلاثية المؤقتة: "لست أنا من وضع التعاقدات والعقود المالية ولا أسأل عنها ولكني ملتزم بها".
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