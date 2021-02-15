الطريق لأولمبياد طوكيو.. اجتماع مهم لـ اتحاد اليد غدا

يعقد غدا الثلاثاء، مجلس ادارة اتحاد اليد برئاسة المهندس هشام نصر اجتماعا مهما لمناقشة خطة اعداد منتخب اليد لاولمبياد طوكيو ، وحسم مصير الموسم المعلق لدوري المحترفين النسخة الماضية وموعد اقامة اخر جولتين لتحديد البطل. كما سيناقش مجلس الادارة عدد من الملفات الهامة على طاولة مجلس الادارة أغلبها تنظيمي. وأكد المهندس هشام نصر أن مجلس ادارة اتحاد اليد يخطط لوضع برنامج قوي للفراعنة للمنافسة على ميدالية أولمبية خلال أولمبياد طوكيو بعد المستوى الرائع الذي قدموه في بطولة العالم الاخيرة وتحقيق المركز السابع عالميا. وشدد نصر أن اتحاد اليد نجح في بناء جيل واعد من اللاعبين بقيادة افضل مدير فني في أوروبا وهو الإسباني روبيرتو جارسيا باروندو ومازال لديه الطموح لمواصلة رفع علم مصر على منصات التتويج العالمية في البطولات الكبرى.

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