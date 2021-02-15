نجم الزمالك يدعم مروان محسن ويهاجم توصية عودة الحراس الأجانب

واضاف وليد صلاح في تصريحات عبر قناة " اون تايم سبورت " أن مروان محسن يعاني من غياب التوفيق منذ فترة، وأن ركلة الترجيح التي سددها ولم يوفق في تسجيلها، تعد من افضل الكرات بكأس العالم للاندية.
وتابع أن مجلس إدارة الأهلي يساند مروان محسن بشده ويدعمه ولكن اللاعب متأثر للغاية بهجوم الجماهير، مشددا أن الأمر الآن سهل في ظل غياب الجماهير عن الملاعب ولكن ماذا سيفعل حال عادت الجماهير.
وعلى الجانب الآخر هاجم نجم الزمالك توصيه أندية الدوري المصري بعودة الحراس الأجانب مشددا أنها توصيه مصيرها الدهشه في ظل وجود حراس مرمى على مستوى عال من الاحترافيه.
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