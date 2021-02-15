أحمد مجاهد: ندرس مشاركة اللاعبين مواليد 99 مع أندية القسم الثالث والرابع

أكد أحمد مجاهد رئيس اللجنة الثلاثية المؤقتة المكلفة بإدارة اتحاد كرة القدم أن الاتحاد يدرس مشاركه اللاعبين مواليد 1999 و2000 والذين لا يمتلكون عقود محترفين مع انديه دوري القسم الثالث والرابع .. واضاف مجاهد خلال المؤتمر الصحفي : لا يجوز فتح فترة انتقالات استثنائية في مسابقة المحترفين طبقا لقواعد الاتحاد الدولي لكرة القدم ولكن من الممكن أن يتم فتح فترة انتقالات استثنائية للقسم الثالث والرابع . وأوضح : مازال هناك دراسه لموقف الناشئين بعد إيقاف مسابقتهم في الفترة الحالية .

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