أحمد مجاهد يكشف تطورات ملف سرقة الكؤوس من اتحاد الكرة

أكد المهندس أحمد مجاهد رئيس اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة أن ملف التحقيق بشأن الكؤوس المفقودة خارج عن إطار عمل اللجنة. وقال مجاهد خلال المؤتمر الصحفي المنعقد حاليا بمقر الاتحاد إن هذا الملف يخص جهات التحقيق والعمل يسير خارج الاتحاد وفى إطار عمل تلك الجهات. جاء ذلك خلال مؤتمر أحمد مجاهد رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم بقاعة المؤتمرات بالمقر الرئيسي للاتحاد، يتناول خلاله عددا من القضايا ، والتصورات الخاصة بالفترة المقبلة.

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