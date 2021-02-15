يخوض الفريق الأول لكرة الطائرة رجال بالنادي الأهلي مباراة مهمة اليوم الاثنين، عندما يواجه فريق بتروجيت في إطار منافسات بطولة الدوري.
ومن المقرر أن تنطلق المباراة في السادسة مساء اليوم الاثنين، على صالة المركز الأوليمبي في المعادي، ويسعى الجهاز الفني بقيادة محمد مصيلحي إلى تقديم عرض قوي والفوز لمواصلة الانتصارات.
ويغيب عن المباراة عبدالحليم عبو الذي يواصل تنفيذ جلسات العلاج الطبيعي بسبب شكواه من آلام في الظهر.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر رجال "طائرة الأهلي" يواجه بتروجيت في الدوري على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.