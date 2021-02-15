رجال "طائرة الأهلي" يواجه بتروجيت في الدوري

يخوض الفريق الأول لكرة الطائرة رجال بالنادي الأهلي مباراة مهمة اليوم الاثنين، عندما يواجه فريق بتروجيت في إطار منافسات بطولة الدوري.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في السادسة مساء اليوم الاثنين، على صالة المركز الأوليمبي في المعادي، ويسعى الجهاز الفني بقيادة محمد مصيلحي إلى تقديم عرض قوي والفوز لمواصلة الانتصارات.

ويغيب عن المباراة عبدالحليم عبو الذي يواصل تنفيذ جلسات العلاج الطبيعي بسبب شكواه من آلام في الظهر.