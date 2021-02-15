اتحاد الكرة يكشف حقيقة ضم الأندية لحراس أجانب

أكد أحمد مجاهد رئيس اللجنة الثلاثية المؤقته المكلفة بإدارة اتحاد كرة القدم، أنه لم يتم اتخاذ قرار بشأن إمكانية الحصول علي خدمات حارس مرمي أجنبي في الأندية، مشيرا إلي أنها مجرد توصية بإجماع الأندية .
وأضاف مجاهد خلال المؤتمر الصحفي: لم يتم إتخاذ القرار والوضع مازال تحت الدراسة ولكن هي توصية من جميع الأندية .
ويعقد أحمد مجاهد رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، مؤتمرا صحفيا حاليا بقاعة المؤتمرات بالمقر الرئيسي للاتحاد، يتناول خلاله عددا من القضايا ، والتصورات الخاصة بالفترة المقبلة.
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