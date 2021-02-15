الشباب والرياضة تعلن تنفيذ تدريب مدربين بشمال سيناء

أعلنت وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية للمشروعات وتدريب الشباب عن تنفيذ تدريب مدربين بشمال سيناء ببيت الشباب، بالتعاون مع منظمة اليونيسف، وذلك في الفترة من 13-21 / 2 / 2021.

وتنفذ الدورة التدريبية لمدربين برنامج مشواري من محافظة شمال سيناء للنشء من 10- 14 سنة ومن 15-18 سنة ومرحلة الشباب من 19-24 سنة على مكون تنمية المهارات الحياتية (مشواري).

ويتضمن التدريب مكون تنمية المهارات بتعريف هام بأهمية وأهداف التدريب ومهام المدربين وكيفية تذليل العقبات والخطوط الكاملة الخاصة بالتدريب، والتأكيد علي اهمية مكون تنمية المهارات للنشء والشباب داخل محافظة شمال سيناء لتأهيلهم لسوق العمل والاهتمام بالمشروعات الصغيرة.

جدير بالذكر أن وزارة الشباب والرياضة تنفذ مجموعة من البرامج مع منظمة اليونيسيف من خلال إستراتيجية برامج التنمية الرياضية التي تشمل برنامج رياضة من أجل التنمية وبرنامج مشواري لتدريب الشباب وتنمية مهاراتهم وإتاحة الفرصة للفتيات وخاصة فتيات الصعيد لممارسة الرياضة وجعل الرياضة أسلوب حياة.