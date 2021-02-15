نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تردد قناة النادي الأهلي 2021 عبر القمر الصناعي نايل سات في المقال التالي

عمر شويل - جدة تردد قناة الأهلي، يُعد المارد الأحمر هو نادي القرن في القارة الأفريقية، وهو النادي المُصنف الأول أفريقيا وعربياً، وال36 عالمياً، فهو يُنافس ريال مدريد على عدد البطولات، فالنادي الأهلي هو النادي الأكثر تتويجاً بالبطولات في أفريقيا والشرق الأوسط، أما عن جماهيرية النادي الأهلي فهي كبيرة لتشمل أكثر من نصف سُكان القارة الأفريقية مُتخطية حدودها لتشمل العالم العربي كله، خاصةً في دول الخليج العربي، وفي إطار العمل على تطوير جميع الجوانب الخاصة بالنادي، تم تطوير قناة النادي الأهلي لتتخطي حاجز المليون مُشاهدة في أول 24 ساعة من انطلاقها في ثوبها الجديد، وفي هذه المقالة سوف نُقدم لكم من خلال السطور القادمة تردد قناة النادي الأهلي 2021 عبر القمر الصناعي نايل سات.

قناة النادي الأهلي الجديدة

يرجع تاريخ إنشاء قناة النادي الأهلي لعام 2008 في عهد إدارة الكابتن حسن حمدي، وقد كانت تحت إشراف شركة بريزنتيشن، ثم تم إعادة افتتاحها في عام 2016 في عهد إدارة المهندس محمود طاهر، وفي عام 2020 تم تغيير الشركة المُشرفة على القناة لتُعيد افتتاحها مرة أُخرى في عهد إدارة الكابتن محمود الخطيب، ضمن خطة تطوير النادي الأهلي التي قد وضعها مجلس الإدارة، وذلك بالتزامن مع افتتاح استاد الأهلي وي السلام الذي حصل النادي على حق انتفاع مُدة عشرين عام كاملة، وتُقدم قناة النادي الأهلي العديد من البرامج الرياضية الهامة والتي يُقدمها باقة من ألمع نجوم الإعلام في مصر، بالإضافة إلى الاستديوهات التحليلية التي تلي كل مباراة، وقد صرح الإعلامي المُتميز يعقوب السعدي بعد نجاح لقائه الخاص مع الكابتن محمود الخطيب وبعدما قد حصد هذا اللقاء مليارات المشاهدات، أن هناك مفاجأة ستُسعد جماهير النادي الأهلي قريباً، فتوقع البعض أنه سيكون هُناك تعاون مُشترك بين قناة النادي الأهلي ومجموعة قنوات أبو ظبي.

تردد قناة النادي الأهلي 2021 الجديد

يمكنكم الآن استقبال قناة النادي الأهلي عن طريق ادخال الترددات الآتية في أجهزة استقبال البث الخاصة بكم وهذه الترددات هي:-

القمر الصناعي:- نيل سات

التردد:- 11747

الاستقطاب:- رأسي

معدل الترميز:- 27500

معامل تصحيح الخطأ:- 4/3