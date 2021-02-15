مرجان لوفد بعثة المريخ السوداني: أنتم في بلدكم الثاني مصر

رحب العميد محمد مرجان المدير التنفيذي للنادي الأهلي بالوفد السوداني في مقر القلعة الحمراءبالجزيرة، مؤكدا أنهم في بلدهم الثاني مصر.

وقام مرجان بإهداء رئيس بعثة المريخ درع وعلم الأهلي تقديرا وتكريما لهم، متمنيا لهم التوفيق.

ويلتقي الأهلي مع المريخ السوداني في التاسعة مساء غدٍ الثلاثاء في افتتاح مشوار الفريقين في دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وحرص نادي المريخ السوداني، علي تهنئة النادي الأهلي المصري بالتتويج بالميدالية البرونزية في بطولة كأس العالم للأندية التي أقيمت مؤخرا.

وقام عمر محمد عبدالله، عضو مجلس إدارة المريخ السوداني ورئيس بعثة الفريق في القاهرة بإهداء العميد محمد مرجان، المدير التنفيذي للأهلي المصري درع النادي السوداني بهذه المناسبة.

وقال رئيس بعثة المريخ السوداني في تصريحات للموقع الرسمي للاهلي المصري اليوم الأثنين إن الفريق الأحمر شرف الكرة المصرية والعربية والإفريقية في مونديال الأندية ــ كعادته دائما ــ متمنيا أن يسير نادي المريخ والأندية السودانية على درب الأهلي المصري في الصعود لمنصات التتويج في كافة المحافل الدولية.

ووجه عضو مجلس إدارة المريخ السوداني الشكر للنادي الأهلي المصري على حفاوة الاستقبال وحسن الضيافة، وتلبية كافة متطلبات فريقه منذ وصوله للقاهرة، مؤكدا ان الأهلي سيلقى نفس الحفاوة والترحاب بالسودان من منطلق العلاقات الطيبة والتاريخية التي تربط الأشقاء في مصر والسودان على مر التاريخ.