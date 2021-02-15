اتهامات باطلة.. بلاغ رسمي للنائب العام ضد رضا عبدالعال

أعلن عمر ربيع ياسين التقدم ببلاغ رسمي ضد رضا عبدالعال المحلل الكروى بسبب اتهاماته ضد ربيع ياسين وعماد النحاس ومختار مختار .

وكتب عمر ربيع ياسين عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى " تويتر " قائلا : " نقلا عن المستشار محمد رشوان المحامي:تقدمنا اليوم بصفتنا وكلاء عن الكباتن الكبار عماد النحاس، مختار مختار، ربيع يس ببلاغ رقم ٦٥٣٩ لسنه ٢٠٢١ عرائض للنائب العام ضد السيد رضا محمد عبدالعال وشهرته رضا عبد العال".

وأضاف : " البلاغ بشأن ما آثاره ضدهم من اتهامات باطله عبر وسائل الإعلام ".

وعلى الجانب الآخر ، أكد الإعلامي أحمد شوبير، حارس مرمى النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق، أن نادي الزمالك مقبل على طفرة إنشائية كبيرة.

وقال شوبير عبر برنامجه الإذاعى :" النادي الأبيض رايح لسكة الإنشاءات وعرفت من مصدر في وزارة الإنتاج الحربي أن إنشاءات الزمالك ستكون بنظام المطور العقاري، بمعنى وجود مستثمر يموّل النادي 15 سنة بعائد كبير للغاية لم يتحقق لأي نادٍ مصري آخر".