نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد ماتش الأهلي والمريخ السوداني والقنوات الناقلة مجانا في دوري أبطال أفريقيا في المقال التالي

عمر شويل - جدة تختتم الثلاثاء 16 فبراير 2021 مباريات الجولة الأولى لدور المجموعات في دوري أبطال أفريقيا حين يقام مباراة الأهلي المصري ضد المريخ السوداني على ستاد الأهلي بالسلام في المجموعة الأولى التي انطلقت مبارياتها يوم الجمعة الماضي بمباراة قوية استضاف فيها فيتا كلوب الكونغولي على ملعبه فريق سيمبا التنزاني الذي تمكن من العودة من الكونغو بفوز ثمين بهدف دون رد سجله لاعبه موغالو من ركلة جزاء اقتنص بها نقاط المباراة الثلاث لفريقه ليتواجد على صدارة ترتيب مجموعة الأهلي والمريخ حاليا لحين إقامة المباراة بينهما، وسينطلق موعد ماتش الأهلي والمريخ السوداني في تمام الساعة التاسعة مساءا بتوقيت مصر، والسودان.

الأهلي يبدأ مشواره في مرحلة المجموعات بدوري الأبطال باستضافة شقيقه المريخ السوداني في مباراة عربية قوية يأمل فيها الشياطين الحمر تحقيق الفوز، واقتناص ثلاث نقاط هامة في بداية مشواره نحو الحفاظ على لقب البطولة التي حققها الموسم الماضي على حساب غريمه التقليدي الزمالك المصري بفوز ثمين في المباراة النهائية بهدفين عن طريق عمرو السولية، ومحمد مجدي أفشة مقابل هدف وحيد سجله شيكابالا ليحقق الأهلي اللقب التاسع في تاريخه بجداره، ويسعى هذا الموسم رفقة مدربه الجنوب إفريقي موسيماني في تحقيق اللقب العاشر له في البطولة، والثالث لمدربه موسيماني الذي فاز باللقب مرة من قبل رفقة فريق صن داونز الجنوب إفريقي.

مجموعة الأهلي والمريخ لن تكون المهمة فيها سهلة على كليهما، حيث سيسعى كلا من فيتا كلوب وسيمبا في التواجد بأحد المركزين الأول والثاني المؤهلين إلى الدور ربع النهائي في البطولة، وكان الأهلي قد بدأ مشواره في دوري الأبطال الموسم الحالي من الدور الثاني الذي التقى فيه مع فريق سونيديب النيجيري وتخطاه بنجاح بخماسية دون رد في مجموع مبارتي الذهاب والإياب، حيث فاز الأهلي خارج ملعبه بهدف دون رد عن طريق ديانج، قبل فوزه إيابا برباعية دون رد عن طريق طاهر محمد، وليد سليمان، بدر بانون، ومحمود كهربا، بينما فريق المريخ السوداني بدأ مشواره من الدور التمهيدي وتخطى خلاله أوتو دوبو الكونغولي بثلاثة أهداف مقابل هدف في مجموع المبارتين، قبل أن يطيح بأنيميبا النيجيري في الدور الثاني بالفوز برباعية مقابل هدفين في الذهاب والإياب.

موعد ماتش الأهلي والمريخ السوداني

9:00 توقيت مصر، والسودان.

10:00 توقيت مكة المكرمة.

11:00 توقيت الإمارات

القنوات الناقلة لمباراة الاهلي والمريخ السوداني مجانا

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