استعدادا للعودة.. محمود متولي وناصر ماهر يواصلان التأهيل فى الأهلي

واصل محمود متولي وناصر ماهر، لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تنفيذ البرنامج التأهيلي على هامش المران الذي أقيم مساء اليوم، في ختام استعدادات الأهلي لمواجهة المريخ السوداني المقرر لها التاسعة مساء غد الثلاثاء على استاد القاهرة الدولي، في الجولة الأولى من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.
وقام متولي وماهر بتنفيذ البرنامج التاهيلي في ملعب التتش من خلال الجري حول الملعب وتنفيذ بعض الفقرات ضمن البرنامج الخاص بهما، لتجهيزهما للعودة إلى المشاركة الجماعية.
وكان ناصر ماهر قد تعرض لخلع في الكتف، فيما أصيب محمود متولي بقطع في الرباط الصليبي.
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