سلبية مسحة لاعبى الزمالك قبل مواجهة الإسماعيلي

أعلن الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن سلبية المسحة الطبية الخاصة باللاعبين للكشف عن فيروس كورونا، وذلك قبل لقاء الإسماعيلي.
وقال طبيب الزمالك، إن الحالة الطبية لكل اللاعبين جيدة ولا يوجد أي إصابات في الفريق، وكل الفريق جاهز من الناحية الطبية للفترة المقبلة.
ويستعد الزمالك لمواجهة الإسماعيلي، في المباراة المقرر لها بعد غد الأربعاء، على ستاد القاهرة، في إطار منافسات الجولة الثالثة عشرة للدوري الممتاز.
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