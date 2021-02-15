تدريب فني وخططي في ختام استعدادات الأهلي لمواجهة المريخ بدورى أبطال أفريقيا

خاض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مرانه مساء اليوم على ملعب التتش، في ختام ‏استعداداته لمواجهة المريخ السوداني المقرر إقامتها في التاسعة مساء غد الثلاثاء، في الجولة الأولى ‏من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.‏

بدأ مران الفريق بجانب بدني خفيف، قبل تنفيذ بعض الجمل الفنية والخططية التي سيتم ‏تنفيذها خلال مواجهة المريخ.‏

وحرص موسيماني على عقد جلسة مع جهازه المعاون على هامش المران، في إطار ‏التنسيق المستمر للتحضير لمواجهة الغد.‏

كان الدكتور أحمد أبو عبلة طبيب الأهلي، قد أعلن سلبية المسحة الطبية التي أجراها الفريق ‏أمس، ضمن البروتوكول المتبع قبل المباريات الرسمية في دوري أبطال إفريقيا.‏