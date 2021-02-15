تدريب فني وخططي في ختام استعدادات الأهلي لمواجهة المريخ بدورى أبطال أفريقيا

خاض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مرانه مساء اليوم على ملعب التتش، في ختام استعداداته لمواجهة المريخ السوداني المقرر إقامتها في التاسعة مساء غد الثلاثاء، في الجولة الأولى من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.
بدأ مران الفريق بجانب بدني خفيف، قبل تنفيذ بعض الجمل الفنية والخططية التي سيتم تنفيذها خلال مواجهة المريخ.
وحرص موسيماني على عقد جلسة مع جهازه المعاون على هامش المران، في إطار التنسيق المستمر للتحضير لمواجهة الغد.
كان الدكتور أحمد أبو عبلة طبيب الأهلي، قد أعلن سلبية المسحة الطبية التي أجراها الفريق أمس، ضمن البروتوكول المتبع قبل المباريات الرسمية في دوري أبطال إفريقيا.
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