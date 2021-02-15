22 لاعبا في قائمة المقاصة استعدادا لمباراة البنك الأهلي

اختار إيهاب جلال المدير الفني لفريق الكرة بنادي المقاصة 22 لاعبا للدخول في معسكر مغلق اليوم بأحد فنادق القاهرة، استعدادا لمباراة البنك الأهلي المقرر إقامتها في الثانية والنصف مساء غد الثلاثاء باستاد المقاولون العرب، ضمن منافسات الجولة الـ 14 للدوري.

وضمت القائمة كلًا من: محمود حمدي ومحمد كوكو وأسامة العزب وأحمد مودي وأحمد صبيحة وعاصم سعيد وحسني فتحي وفارس طارق وإسلام صالح ومحمد مخلوف وهشام محمد ومصطفى شبيطة وعبد الله مجدي وشميلس بيكلي وباولن فوافي وخالد أوتشو وباسم مرسي ومفتاح طقطق وصلاح عاشور وأحمد عادل "ميسي" ومحمود الغزالي وزياد أشرف.

وخاض فريق المقاصة اليوم مرانه الختامي استعدادا لمباراة البنك الأهلي على الملعب الفرعي لاستاد الدفاع الجوي، وعقب المران انتظم اللاعبون المختارون ضمن القائمة في المعسكر المغلق بأحد فنادق القاهرة حتى موعد المباراة.