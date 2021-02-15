حقق فريق المصري البورسعيدي بقيادة مدربه علي ماهر فوزا مستحقا على نظيره المنصورة الذي يلعب في دوري القسم الثاني بنتيجة 3-0، في المباراة التي جمعتهما اليوم، الإثنين، باستاد الإسكندرية في دور الـ32 ببطولة كأس مصر.
وافتتح أحمد جمعة أهداف فريقه في الدقيقة 44، ثم أحرز أحمد شديد قناوي الهدف الثاني في الدقيقة 78، قبل أن يأتي عمر كمال ويضيف الهدف الثالث في الدقيقة 89.
وبهذا الفوز صعد المصري إلى دور الـ16، ليلتقي بالفائز من مواجهة طلائع الجيش والقناة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر المصري يفوز على المنصورة ويتأهل لدور الـ16 ببطولة كأس مصر على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.