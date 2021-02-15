المصري يفوز على المنصورة ويتأهل لدور الـ16 ببطولة كأس مصر

حقق فريق المصري البورسعيدي بقيادة مدربه علي ماهر فوزا مستحقا على نظيره المنصورة الذي يلعب في دوري القسم الثاني بنتيجة 3-0، في المباراة التي جمعتهما اليوم، الإثنين، باستاد الإسكندرية في دور الـ32 ببطولة كأس مصر.

وافتتح أحمد جمعة أهداف فريقه في الدقيقة 44، ثم أحرز أحمد شديد قناوي الهدف الثاني في الدقيقة 78، قبل أن يأتي عمر كمال ويضيف الهدف الثالث في الدقيقة 89.

وبهذا الفوز صعد المصري إلى دور الـ16، ليلتقي بالفائز من مواجهة طلائع الجيش والقناة.